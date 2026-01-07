宏都拉斯白蝦業崩盤！6成養殖場倒閉 數千人失業

宏都拉斯的海鮮是過去幾年台灣餐桌上的常客。（示意圖／Pexels）





宏都拉斯的海鮮是過去幾年台灣餐桌上的常客，在選擇與我國斷交後，原本繁榮的養殖業卻像是掉進了冰窖。宏都拉斯的漁民們正經歷前所未有的生存危機，昔日的「白蝦王國」光環褪去，取而代之的是荒廢的養殖場與失業的嘆息。當初以為轉向中國能換來更大的市場，沒想到卻等來一場經濟寒冬。

宏都拉斯白蝦出口陷入空前寒冬

宏都拉斯自2023年與台灣斷交並轉向中國建交後，該國引以為傲的白蝦產業便陷入了災難性的衰退。原本穩定銷往台灣的貿易管道一夕變調，儘管宏國政府寄望與中國簽署自由貿易協議，但實際進展緩慢且收購價格低迷，導致2024年第一季出口量較前一年幾乎腰斬。雪上加霜的是，墨西哥隨後也宣布禁止進口宏國蝦類，多重打擊讓宏都拉斯的漁民面臨前所未有的絕境。

倒閉潮引發嚴重經濟危機

根據宏都拉斯水產協會的最新統計，全國原有的420座白蝦養殖場中，目前已有超過250家停止營運，倒閉率高達60%，數千名勞工失去生計，原本賴以維生的薪水消失，取而代之的是蔓延的貧困問題。這場外交決策引發的經濟衰退，讓當地民眾對於政府當初決定斷交的後果感到無奈與憤怒。

鄰國瓜地馬拉站穩霸主地位

相較於宏都拉斯的淒涼，鄰國瓜地馬拉則成功接棒這場海鮮大戰。瓜國在2025年的漁業出口總額超過1.133億美元，而台灣更躍升為其全球第二大出口目的地。光是2025年前4個月，瓜地馬拉出口至台灣的蝦類就高達8000公噸，為其國內創造豐厚收入。瓜地馬拉政府目前正積極強化冷鏈技術，確保水產品能維持最高規格的新鮮度送達台灣消費者手中，穩健地取代宏都拉斯成為中美洲水產出口的新興強權。

