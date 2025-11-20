宏都拉斯總統候選人稱當選願復交 林佳龍：我們都聽到了

中美洲國家宏都拉斯預定30日舉行總統大選，這場選戰因為反對派候選人納斯拉亞(Salvador Nasralla)、阿斯夫拉(Nasry Asfura)都表態若當選就要與台灣恢復邦交而受到關注。

外交部長林佳龍今天(20日)在立法院外交委員會答詢時表示，這兩位的復交說法「我們都聽到了」，但我方與他們的互動情況則不便公開說明，不過都有針對各種可能情況做好準備。

林佳龍說：『(原音)至於說其他的有沒有什麼，我們就不方便講；外交部平常做的就是這個事，就是要準備好。』

關於這次選舉能否正常舉行，林佳龍指出，國際觀選團有前往宏都拉斯，正密切注意相關動態。