宏都拉斯總統候選人納斯拉亞：川普干預破壞勝算

（中央社德古西加巴4日綜合外電報導）宏都拉斯總統候選人納斯拉亞指出，美國總統川普在最後一刻干預競爭激烈的宏國大選破壞了他的勝算，導致他目前在計票中處於落後狀態。

代表中右派反對黨自由黨（PL）參選的納斯拉亞（Salvador Nasralla）接受路透社專訪時表示，川普（Donald Trump）上週出人意料表態支持保守派候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura），扭轉了選戰情勢。

納斯拉亞在宏都拉斯首都德古西加巴（Tegucigalpa）市中心一間飯店受訪時談到：「這對我造成打擊，我原本擁有更大領先幅度。」他並反駁川普稱他是「半個共產黨人」的說法。

宏都拉斯選務當局今天公布的最新計票結果顯示，納斯拉亞得票率為39.38%，僅些微落後阿斯夫拉的40.27%；目前已統計87%左右的票數。

如此微幅的差距可被輕易翻轉。根據宏都拉斯選務當局，約17%票數有「不一致」狀況，需要進行複查。

納斯拉亞也批評川普在大選前夕特赦宏都拉斯前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez），他原本正在美國為販毒罪服長達45年的刑期。

納斯拉亞說道：「我認為他應在宏都拉斯受罰。我不知道他該判多久，但他確實應受懲罰，宏國司法系統必須起訴他並予以懲處。」

阿斯夫拉的保守派國家黨（PN）在葉南德茲領導時期與華府建立了緊密的夥伴關係。葉南德茲於2014年至2022年期間擔任宏都拉斯總統，但在卸任不久後遭到逮捕，並被引渡至美國。

從薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）到阿根廷總統米雷伊（Javier Milei），川普顯然希望在拉丁美洲區域建立一個由保守派盟邦組成的聯盟。（編譯：洪培英）1141205