宏都拉斯總統出爐！不到1%險勝 阿斯夫拉：不會讓大家失望

宏都拉斯於11月底進行總統大選，不過因諸多技術問題等導致開票緩慢。宏都拉斯全國選舉委員會（CNE）24日終於公布，阿斯夫拉（Nasry Asfura）以40.3%得票率當選總統，對手納斯拉亞（Salvador Nasralla）則以39.5%得票率敗選。

根據外媒《BBC》報導，宏都拉斯雖然在11月30日進行總統投票，但技術系統二度當機導致延後計票，大約有15%的選票必須經由人工清點、開票，等待期間導致國內緊張局上升高，全國各地都爆發抗議活動。

經過長時間的努力下，宏都拉斯全國選舉委員會今公布結果，由美國總統川普所支持的保守派「國家黨」阿斯夫拉以148萬1,517票、40.3%得票率勝選，成為宏都拉斯新任總統，而「自由黨」納斯拉亞則以145萬5,169票、39.5%得票率落選。

稍早，阿斯夫拉也在X平台宣布當選消息，強調已收到全國選舉委員會正式公告，他感謝長時間辛勞的選舉委員，以及這次選舉工作團隊的所有付出及努力。阿斯夫拉也不忘向民眾喊話，「自己已準備好執政，我不會讓大家失望。願上帝保佑宏都拉斯！」

