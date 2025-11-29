宏都拉斯總統大選三強鼎立 兩黨承諾當選後與台灣復交

宏都拉斯國旗。（示意圖／unsplash）

宏都拉斯總統大選三強鼎立

宏都拉斯總統大選11月30日登場，在參選的5名候選人中，3位候選人的民調支持率不相上下，呈現三強鼎立的態勢。其中，來自反對派「自由黨」的前副總統納斯拉亞、獲得美國總統川普背書的「國家黨」阿斯夫拉民調領先，都承諾當選後將與台灣復交；而代表執政黨「自由重建黨」披掛上陣的蒙卡達民調位居第3，明言選後將繼續與北京維持邦交。

此次選舉將選出新一屆宏國總統、國民議會議員、中美洲議會的宏國議員、298名市長，以及2168名市議員。2022年就職的宏國總統卡蕬楚，將於2026年1月離任。

正義研究所10月的民調顯示，72歲的納斯拉亞支持率高達40％、阿斯夫拉以31％緊隨其後，蒙卡達則以25％落後於兩人。不過，墨西哥公司TResearch於26日發布的民調卻顯示，蒙卡達支持率高達44％，遙遙領先納斯拉亞的19.6％，以及阿斯夫拉的14.8％。

自卡蕬楚執政以來，宏國通膨率依然高居不下。卡蕬楚2023年與我國斷交，轉與北京建交，理由是此舉將為宏國帶來貿易與融資機會。不過，美國依然是宏國商品的最大買家，遠超他國，而對大陸的出口則不到總量的1％。

美媒指出，在川普要求貿易夥伴與北京保持距離的壓力下，宏國究竟是否向美國靠攏？台灣曾是宏國白蝦的最大出口市場，但自從雙方斷交後，出口量大幅縮減。納斯拉亞、阿斯夫拉都將部分出口下滑歸咎於卡蕬楚，也批評卡蕬楚所承諾的大陸投資、能帶動宏國發展的願景並未實現。

目前，納斯拉亞和阿斯夫拉都希望深化與美國的關係，也承諾當選後與北京斷交，轉與台灣恢復外交關係。卡蕬楚則由於無法尋求連任，轉而力挺盟友蒙卡達，而蒙卡達已表態將延續承認北京的立場。

