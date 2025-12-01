宏都拉斯總統大選初步結果 川普支持挺台候選人領先

根據宏都拉斯選舉委員會公布的初步計票結果，美國總統川普(Donald Trump)力挺、被暱稱為「爺爺」的保守派候選人阿斯夫拉(Nasry Asfura)，在11月30日的宏國總統大選中領先。阿斯夫拉曾矢言要與台灣復交。

選舉官員表示，在已統計近一半的選票中，67歲的阿斯夫拉以微弱優勢領先另一位右翼候選人納斯拉亞(Salvador Nasralla)。

這兩位候選人均大幅領先執政的左翼政黨候選人蒙卡達(Rixi Moncada)，顯示又一個拉丁美洲國家預計即將右傾。

這場選戰受到川普的威脅主導，他表示若他最喜愛的候選人阿斯夫拉敗選，美國將削減對宏都拉斯的援助。

川普在競選的最後數天表態支持這位宏國首都德古西加巴(Tegucigalpa)的前市長。阿斯夫拉的競選口號是「爺爺，為你效勞！」

在飽受毒品走私和幫派活動困擾的宏都拉斯，川普的介入擾亂了這場仍難分勝負的選戰。

阿斯夫拉獲得近41%的選票，相較之下，他的主要競爭對手、72歲的自由黨(Liberal Party)電視主持人納斯拉亞，得票率略低於39%。

左翼執政黨「自由重建黨」(Libre party)的60歲律師蒙卡達(Rixi Moncada)則大幅落後，得票率約20%。

在這個政治極度兩極化、同時也是拉丁美洲暴力事件最嚴重的國家之一，這場選舉還將選出國會議員和數百名市長。(編輯：許嘉芫)