宏都拉斯總統大選危機加劇 國會委員會宣布拒認證結果

2025年12月10日，宏都拉斯左翼執政黨「自由與重建黨」支持者走上首都德古西加巴街頭，抗議總統大選舞弊。美聯社



前友邦宏都拉斯11月30日舉行總統大選，至今計票11天仍未公布正式結果。宏國國會常設委員會週三（12/10）宣布將不認證選舉結果，並指控美國總統川普「介入」選舉，加劇當前危機。

路透社報導，在計票完成逾99%的情況下，川普支持的右翼「國家黨」候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）得票率約40.5%，較主要對手「自由黨」候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）高出1.3個百分點；左翼執政黨「自由與重建黨」（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則遙遙落後，得票率19.3%。

不過，約有15%的計票表與之後輸入系統的數字不符，須重新檢視，升高政局緊張情勢。

阿斯夫拉與納斯拉亞選前均表示，若當選將與台灣建交。

納斯拉亞週三召開記者會，指控大多數計票表均遭人為竄改；執政後與中國建交的「自由與重建黨」已宣布支持納斯拉亞。

2025年12月10日，宏都拉斯自由黨總統候選人納斯拉亞開記者會，批評有許多計票單遭竄改。路透社

路透社報導，國會常設委員會週三發表聲明，稱當前正發生「選舉政變」，「我們絕對要譴責美國總統川普介選」。

該委員會的聲明讓這次選舉的危機再度升高，但是否足以導致選舉無效，仍有爭議。

宏國律師暨政治分析家薩里納斯（Henry Salinas）表示，根據法律，選舉結果必須獲得國家選舉委員會三名成員中至少兩人認證；只有在未獲多數認證的情況下，才由國會介入。

薩里納斯指出，當前政府唯一手段就是「妖魔化」這次選舉，但並無宣告選舉無效的權力，「只有國家選委會才有決定權」。

週三已有大批執政黨支持者穿著紅衣走上首都德古西加巴街頭，抗議選舉舞弊，要求重新選舉。

儘管選舉結果尚未公布，川普已重申力挺阿斯夫拉，強調若阿斯夫拉領先的結果若有改變，宏都拉斯將「付出代價」。他在選前即揚言，若阿斯夫拉未當選，美國對宏國的援助將暫停。

在大選前夕，川普也宣布特赦與阿斯夫拉同黨的前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）。葉南德茲原本因走私毒品與軍火等罪名，在美遭判刑45年。

歐盟觀選團（EU EOM）週三已發表聲明，敦促宏都拉斯政壇各方尊重投票結果，也呼籲維護選舉過程的合法性。

美洲國家組織（OAS）觀選團週二已呼籲宏國加速計票程序，並維持選舉透明度。該組織「反對任何干擾公共秩序、可能破壞後續選舉進程的呼聲」。

