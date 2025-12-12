宏都拉斯總統大選啟動驗票 國會痛批「他」粗暴干預

宏都拉斯國會常設委員會發表聲明，譴責美國總統川普干預宏都拉斯總統大選，是一場「選舉政變」。

宏都拉斯11月30日舉行總統大選，到現在都還沒有結果，宏都拉斯內部已經開始出現騷動。宏都拉斯選舉委員會宣佈，將在12日啟動「特別驗票程序」，重新檢查疑似有異常的選票。同時，宏都拉斯國會痛批美國總統川普「粗暴干預」宏都拉斯大選，使這場選舉「危機升溫」。（葉柏毅報導）

宏都拉斯目前超過99%的選票，已經完成初步統計，保守派「國家黨」候選人阿斯夫拉，暫時領先「自由黨」候選人納斯拉亞約4萬2千票，目前這場總統大選，也就是阿斯夫拉與納斯拉亞的對決。

宏都拉斯「國家選舉委員會」委員「羅培茲-歐索里奧」11日在接受媒體專訪時表示，選委會預計最快在12日就會啟動特別驗票程序，以釐清計票表中出現的不一致情況。另一名委員歐丘亞則透露，如果一切進展順利，那麼在3天之內，就可望公布驗票結果。

美國總統川普在這次大選選前幾天，曾經在公開場合呼籲宏都拉斯人民，必須投票支持阿斯夫拉。川普甚至警告宏都拉斯當局，如果更動阿斯夫拉的領先結果，將承受「地獄般的代價」。宏都拉斯國會「常設委員會」10日發表聲明，指控這是一場「選舉政變」，並且強烈譴責川普干預這次宏國總統大選。