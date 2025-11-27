宏都拉斯總統大選將至 川普表態支持保守派前首都市長

美國總統川普(Donald Trump)26日針對中美洲國家宏都拉斯競爭激烈的總統大選發表意見，支持保守派的國家黨(National Party)候選人阿斯夫拉(Nasry Asfura)，表示他可以與阿斯夫拉合作打擊毒品走私。

川普在真實社群(Truth Social)表示：「我希望宏都拉斯人投給自由和民主，並選出阿斯夫拉總統。」

宏都拉斯民眾30日將在這場情勢膠著的選舉中投下神聖的一票，民調顯示，首都德古西加巴(Tegucigalpa)前市長阿斯夫拉，與左翼執政黨自由重建黨(Liberty and Refoundation Party)候選人、前國防部長蒙卡達(Rixi Moncada)，以及中間派自由黨( Liberal Party)的電視主持人納斯拉亞(Salvador Nasralla)的支持率幾乎不相上下。

宏都拉斯自2021年以來以來一直由左派總統卡斯楚(Xiomara Castro)領導，卡斯楚與古巴和委內瑞拉建立密切關係，這兩個國家深陷經濟與人權危機，並且被川普政府視為獨裁政權。

川普在貼文中稱執政黨候選人蒙卡達為共產主義者，並指控納斯拉亞是「遊走邊緣的共產主義者」，參選是為了從阿斯夫拉手中奪取選票。這兩位候選人都沒有自稱是共產主義者。

川普在貼文中問道：「(委內瑞拉總統)馬杜洛(Nicolas Maduro)和他的毒品恐怖分子會像控制古巴、尼加拉瓜和委內瑞拉那樣控制另一個國家嗎？」並表示阿斯夫拉將會對抗馬杜洛。

川普政府指控馬杜洛與販毒集團和犯罪集團有聯繫，但馬杜洛否認這些指控。

阿斯夫拉所屬政黨在2014年至2022年執政的前總統葉南德茲(Juan Orlando Hernandez)任內，與華盛頓建立了密切的合作關係。葉南德茲卸任不久後被捕，並且被判定犯下販毒和非法持有槍支等罪名，目前正在美國服刑45年。

無論哪一位候選人在簡單多數制的選舉中勝出，都將在2026年至2030年領導宏都拉斯。由於選情膠著，部分政治分析家擔心可能會有多位候選人同時宣布勝選。

美洲國家組織(Organization of American States)和美國國務院都對宏都拉斯的選舉進程表示關切，並表示他們正在密切關注。 (編輯:柳向華)