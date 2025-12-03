宏都拉斯總統大選後復交？ 林佳龍：與候選人有良好互動

2023年與我國斷交的中美洲國家宏都拉斯，近日舉行總統大選，自由黨（PL）候選人納斯拉亞與國家黨（PN）候選人阿斯夫拉選情膠著，兩人都曾表示願意與台灣建立友好關係。對此，外交部長林佳龍表示，我國跟前述2人都有保持良好互動，也期待宏國選後雙邊能建立起基於平等、互惠的外交關係。

林佳龍。(圖/中天新聞)

立法院外交及國防委員會今（3）日邀請外交部長林佳龍、國安局長蔡明彥報告「美中領導人再次電話通聯後對國際秩序及區域情勢之發展」，並備質詢。林佳龍在會前受訪回應，宏都拉斯大選正在開票中，我國密切注意，對於2位對台灣友好的總統候選人，我國都保持有良好的互動，也期待台灣跟宏都拉斯能在大選之後，建立基於平等互惠的外交上關係。

媒體進一步詢問宏都拉斯是否有復交的可能，林佳龍表示，我們持開放的態度，也會積極跟總統當選人洽談未來雙邊的外交關係。媒體追問我國是否有接觸2位候選人，林佳龍則回應，我方持續都有跟各陣營保持溝通聯繫的管道。

