宏都拉斯總統大選結果難產「國會拒認證」 軍方誓言確保權力交接

台灣前友邦宏都拉斯總統大選一波三折，雖已完成約99%計票，但計票數據更新停擺，已經持續卡了超過24小時，介選疑雲甚囂塵上。現任總統卡斯楚控訴美國總統川普「威脅」宏國人民，國會則以黑幫介入為由，拒絕認證選舉結果。軍方表示，將確保權力和平移交。

已開出99.4%選票 15%需人工審查致計票停擺

截至當地9號上午，99.4%的票被開出，美國總統川普支持的國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura），些微領先自由黨的納斯拉亞（Salvador Nasralla），由於近15%的選票出現不一致，需要進一步人工審查。

計票數據更新再度停擺，一卡就超過24小時，讓不滿聲音持續浮現，支持執政黨的民眾施放鞭炮、焚燒輪胎，跟軍警隔街對峙。

執政黨候選人票數慘不忍睹，總統卡斯楚（Xiomara Castro）表示，計票結果遭到篡改，揚言要向聯合國、歐盟等機構提出「選舉政變」譴責。

國會委員會控黑幫介入 拒認證總統大選結果

國會常設委員會10號也以黑幫介入為由，拒絕認證結果。宏都拉斯國會議長芮登杜（Luis Redondo）表示，國會絕不會認可受到販毒集團內部干預，以及遭受外部壓力的選舉結果。

軍方誓言，無論最後由誰勝出，都會確保政權和平轉移。宏國前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）則在出獄後發文，痛批拜登政府設局陷害自己，感謝川普的特赦還了自己一個公道。

