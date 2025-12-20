宏都拉斯總統大選結果難產 美國務院對2選務官員祭簽證限制

宏都拉斯12月18日開始總統大選特別驗票，圖為驗票委員會成員19日排隊等待進入選舉委員會執行驗票工作，一旁有憲兵巡邏。路透社



中華民國前友邦宏都拉斯上月30日舉行總統大選，但選舉結果迄今尚未公布，已啟動特別驗票程序。美國政府以宏都拉斯干預特別驗票為由，對2名左翼宏都拉斯選務官員實施簽證限制。

美聯社報導，美國國務院19日發表聲明指出，已撤銷宏都拉斯選舉司法法庭（Electoral Justice Tribunal）法官莫拉珊（Mario Morazán）的簽證，並拒絕國家選舉委員會（National Electoral Council）委員歐喬亞（Marlon Ochoa）的簽證申請。兩人皆隸屬左派執政黨「自由與重建黨」（LIBRE）。

美國國務院12月19日拒絕宏都拉斯全國選舉委員會成員歐喬亞的簽證申請，圖為歐喬亞在美方發表聲明後召開記者會。路透社

聲明表示：「美國不會容忍任何破壞我國國家安全與區域穩定的行為。」並指出：「對於阻撓宏都拉斯計票作業者，我們將考慮採取一切適當措施加以遏止。」

宏都拉斯大選至今已近20天，民眾仍無法得知大選結果。由於前兩名候選人得票差距極小，選務官員針對2792個被指存在不一致與錯誤的票匭展開特別複查。

此前大選計票程序停擺超過一週，相關單位已於18日開始進行人工計票的特別驗票程序。宏都拉斯選委會必須在本月30日前公布選舉結果。

在目前已完成99.85%計票的進度中，保守派國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以40.24%的得票率微幅領先。美國總統川普在選前曾公開支持阿斯夫拉，此舉引發其對手指控美方干預選舉。

另一名保守派、自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）以39.64%得票率緊追在後。

排名第三、且與前兩名差距甚遠的，是執政黨自由與重建黨候選人蒙卡達（Rixi Moncada），得票率為19.12%。蒙卡達尚未承認選舉結果。

阿斯拉夫和納斯拉亞在競選期間均主張勝選後將與台灣復交，執政後與中國建交的自由與重建黨已宣布支持納斯拉亞，即將卸任的總統卡斯楚亦批評美國干預大選。

美聯社報導，對宏都拉斯官員限制簽證是川普政府介入宏都拉斯事務的最新例證。自今年初上任以來，川普政府在拉丁美洲動用權力的作法，比近代多數美國政府更為強勢。川普公開向右派盟友提供支持與資金，並對大部分為左派的對手施加嚴厲壓力。

