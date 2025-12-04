宏都拉斯總統大選膠著 納斯拉亞控「突然黑畫面」：投票數據遭竄改

宏都拉斯總統大選選情膠著，自由黨候選人納斯拉亞聲稱，投票數據遭到篡改，他呼籲展開調查。

宏都拉斯總統大選，中間派候選人納斯拉亞4日指控大選存在舞弊行為，他的對手、美國總統川普支持的阿斯夫拉，一夜之間以微弱優勢領先。（戚海倫報導）

路透社報導，宏都拉斯總統大選候選人納斯拉亞透過社群平台X發文表示，凌晨3時24分顯示的投票數據屏幕突然黑畫面，他聲稱，算法竄改了數據，導致對手阿斯夫拉的得票數高過他。先前納斯拉亞從周二以來一直領先，選舉機構網站持續更新計票結果。

報導指出，中美洲國家宏都拉斯選前幾個月，一直充斥著舞弊指控。美國總統川普公開支持阿斯夫拉，在沒有任何證據的情況下聲稱，最初的計票結果可能存在舞弊，這使得選舉迅速成為國際關注焦點。

國家黨的阿斯夫拉獲得40.08%選票，比自由黨的納斯拉亞、得票率39.70%，多了大約10100票。在已經清點大約85%的計票單後，阿斯夫拉以微弱優勢領先，根據選舉機構說法，大約17%的計票單存在不一致之處，將會進行複核。而同為在野的國家黨和自由黨候選人，在選前都聲稱，如果勝選，可能恢復與台灣的外交關係。