宏都拉斯總統大選開票逾1週！ 川普力挺人選0.7%微幅領先

宏都拉斯11月30號舉行總統大選，但開票過程卻一波三折，讓民眾相當無奈。根據最新統計，獲得美國總統川普公開支持的保守派候選人阿斯夫拉，以0.7%的差距暫時領先，執政黨候選人則大幅落後。另外，一個只有5千名選民的偏遠小鎮則因延後舉行投票，成為舉國焦點。

近2天票數沒有更新 執政黨候選人大幅落後

宏都拉斯距離總統大選投票日已過了7天，卻遲遲沒有開票結果，期間還一度發生計票系統故障，加上選委會將近48小時沒有更新計票數據，實在考驗民眾的耐性。

一位宏都拉斯選民表示，都已經投票完成義務了，現在應該輪到選委會盡快公布結果；另一位民眾則說，不該讓大家一直懸著一顆心，會產生不確定性和疑慮，認為雙方正在「談判」。

根據最新統計，目前已完成88%的計票，獲得美國總統川普公開支持的保守派國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）40.19%得票率暫時領先，中間派自由黨候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則以0.7%的差距落後，差距不到2萬票。

自由黨候選人納斯拉亞。圖／路透社、美聯社

執政黨自由重建黨候選人蒙卡達（Rixi Moncada），得票率以19.3%大幅落後，該黨宣布「不會承認選舉結果」，因為受到川普干預和施壓，還號召民眾上街抗議美國介選。

自由重建黨候選人蒙卡達。圖／路透社、美聯社

選情膠著 5千選民小鎮延後投票可能成「決勝點」

另外，隨著選情陷入膠著，一個只有5千名登記選民的聖安東尼奧德弗洛雷斯鎮，因延後舉行投票成為焦點，可能將左右開票結果，讓暫居第二的候選人納斯拉亞親自前來拜票，備受各界關注。

國際中心／吳嘉恩 編譯 責任編輯／洪季謙

