宏都拉斯總統大選開票「2親台候選人領先」 外交部：不預設前提交往

宏都拉斯總統大選2025年11月30日登場，三位主要候選人（左起）：國家黨的阿斯夫拉、自由與重建黨的蒙卡達、自由黨的納斯拉亞。路透社



中美洲與加勒比海國家政治板塊變動，友邦聖文森與格納瑞丁、聖露西亞舉行國會選舉，前友邦宏都拉斯則正進行總統大選開票。外交部發言人蕭光偉回應，將在不預設任何前提的狀況下，與包括宏都拉斯在內的世界各國積極交往。

宏都拉斯總統大選開票結果，而國家黨的候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）和自由黨的候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）目前得票率均不到40%，位居前二，但都在競選期間曾經承諾當選後將與台灣復交。宏都拉斯與台灣於2023年3月復交。

對此，蕭光偉回應，宏都拉斯在與中國建交後並未得到好處，宏中雙邊貿易急遽嚴重失衡，反而當地面臨了養蝦產業的嚴重崩潰，使得大量人口失業，印證了若干國家的外交轉向與中國建交後，未蒙其利，先受其害。

蕭光偉指出，中國在國際社會上的處心積慮打壓台灣的國際空間的惡意企圖，絲毫完全無意協助其他國家，在經濟、社會上面各方面建設的不良居心。他表示，外交部將秉持坦誠開放態度，在榮邦計畫之下，以不預設任何前提的方式，與包括宏都拉斯在內的世界各國積極交往。

蕭光偉強調，只要是任何有助於台灣增加對國際社會的貢獻，提升我國的國際地位，並且能夠拓展我國的國際空間，外交部都會認真看待，並且積極促成。

另外，加勒比海友邦聖文森格納瑞丁近期也進行國會選舉，開票結果由「新民主黨」勝選，黨魁傅萊德（Godwin Friday）將擔任總理並組成新政府。但新民主黨過去曾表達過願與中國建交的想法，外界關注他當選後是否造成外交轉向。

對此，蕭光偉則回應，駐聖文森國大使范瑞君已經在第一時間代表政府及人民向傅萊德以及國會議員表達誠摯祝賀，並且轉致總統賴清德賀忱，而傅萊德也同樣表示感謝，並且請范瑞君向賴清德轉達謝意。

蕭光偉強調，台灣與聖國建交44年來，兩國邦誼篤睦，關係深厚，我國的大使館與聖國朝野各界人士也都保持良好的互動及情誼，台聖兩國過去在農業糧食安全、醫療衛生基礎建設資通訊科技、婦女賦權等領域，都有許多合作。

外交部日前透過新聞稿表示，台灣與聖文森國共享民主、自由、人權等普世價值，建交44年以來邦誼篤睦，雙邊合作計畫成效斐然，我國政府將在「總合外交」下持續與聖國攜手推進多項「榮邦計畫」，在既有堅實基礎上加強合作，深化共榮互惠的夥伴關係，共同促進民生福祉與永續發展。

