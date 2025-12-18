宏都拉斯總統大選陷僵局 美國務院籲立即人工計票

（中央社德古西加巴17日綜合外電報導）宏都拉斯總統大選部分選票的特別人工重新計票作業，今天因抗議活動阻礙選務人員工作而仍未展開。與此同時，執政黨要求對每一張選票進行審查，美國國務院則敦促應立即開始計票。

這場可能翻轉11月30日選舉機器計票結果的特別重新計票，在經歷近兩週的延誤與干擾後，原定於上週稍晚開始。

全國選舉委員會（CNE）成員表示，工作人員已準備好開始對約15%，也就是數十萬張計票單進行人工複查，據稱這些計票單存在「不一致」。

截至今天，在常規計票中已處理近100%的計票單，保守派國家黨（PN）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以超過4萬3000票的優勢，領先中右翼自由黨（PL）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）。67歲的阿斯夫拉曾任首都德古西加巴（Tegucigalpa）前市長，已獲美國總統川普公開支持。

執政的左翼自由重建黨（Libre）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則遠遠落後，位居第3。

路透社報導，將在特別人工計票中複查的計票單，很可能輕易翻轉領先的兩位候選人阿斯夫拉與納斯拉亞的排名。

執政的自由重建黨與納斯拉亞正要求進行全面重新計票，他們聲稱計票過程中存在舞弊，但未提出證據。

美國國務院今天也要求宏都拉斯全國選舉委員會立即展開上個月總統大選的人工計票作業。

美國國務院西半球事務局在社群平台X上發文稱：「任何擾亂公共秩序或全國選舉委員會工作的呼籲，都將面臨後果。340萬宏都拉斯人民的聲音必須得到尊重和維護。」

宏都拉斯總統府發言人未對華府方面的言論做出回應。

在川普表態支持阿斯夫拉，並稱美方對宏都拉斯的支持取決於阿斯夫拉勝選後，混亂的計票過程已加劇了本已高度緊張的政治衝突。

身為電視節目主持人且三度參選總統的納斯拉亞告訴路透社，他認為川普的言論已損害了他的勝選機會。（編譯：李佩珊）1141218