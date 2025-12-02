宏都拉斯總統大選陷入膠著 2親台候選人僅差515票

拉丁美洲國家宏都拉斯總統大選將面臨數星期的不確定局勢，由於計票系統出現技術與穩定性問題，保守派候選人阿斯夫拉與另一名親台候選人納斯拉亞目前不分軒輊，國際媒體報導阿斯夫拉微幅領先，納斯拉亞已公開質疑初步結果的公正性。

國家黨候選人阿斯夫拉呼籲，「我不是來宣佈任何結果的，所有宏都拉斯人民都應保持耐心，等全國選舉委員會完成工作。」

自由黨總統候選人納斯拉亞質疑，「很多選票還未計算完成，換句話說，我們認為全國選舉委員會的結果是自由重建黨操縱的結果，最先加入計票程序的人是自由重建黨的代表，他表示不會接受初步結果傳輸系統。」

廣告 廣告

面對目前總統選舉結果陷入膠著，選民表達對改變的期望。

首都德古西加巴市民拉德奧斯表示，「我們希望國家向前邁進，這樣才不會有這麼多的犯罪問題。」

今（2025）年67歲的阿斯夫拉曾任德古西加巴市長，並獲美國總統川普支持。72歲的納斯拉亞被認為是一位親台候選人，他曾表示若當選，將跟台灣恢復邦交，他也批評宏都拉斯與中國建立全面關係，以及過去與中國簽訂自由貿易協議，對本國產業尤其是蝦子出口產業不利。