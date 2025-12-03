宏都拉斯總統大選！親台派候選人喊復交 林佳龍：積極洽談雙邊外交關係

記者詹宜庭／台北報導

宏都拉斯總統大選登場，受到各界密切關注，反對黨國家黨和自由黨候選人皆表示，若當選可能恢復與台灣的外交關係。對此，外交部長林佳龍今（3日）表示，外交部持開放態度，會積極跟總統當選人洽談未來雙邊的外交關係，目前與各陣營皆保持溝通聯繫管道。

2023年宏國左翼總統卡斯楚政府宣布與台灣斷交，改與中華人民共和國建交；然而，宏都拉斯與中國建交後，該國白蝦產業面臨嚴重出口蕭條，當地出現大量失業人口。親台派的「國家黨」候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）和「自由黨」候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）兩位候選人票數拉鋸，選前都曾表達，當選後希望與台灣復交。

對此，林佳龍上午受訪表示，宏都拉斯大選正在開票，我國會密切注意。對於兩位對台友好的總統候選人，外交部也都保持良好互動，同時期待台灣跟宏都拉斯關係，能在這次大選後，建立起基於平等互惠的外交關係。至於是否有復交可能？林佳龍說，「我們持開放態度，會積極跟總統當選人洽談未來雙邊的外交關係，目前與各陣營皆保持溝通聯繫管道」。

