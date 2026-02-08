宏都拉斯總統密會川普 證實考慮「轉向台灣」

美國總統川普（Donald Trump）7日在佛州海湖莊園，接見他全力支持的宏國新任總統阿斯夫拉（Nasry Asfura），雙方除確認國安與貿易夥伴關係外，阿斯夫拉更明確表態，正考慮將外交承認從中國轉回台灣。

川普在自家社群平台真實社群（Truth social）發文大讚阿斯夫拉，稱兩人有許多相同的「美國優先」價值觀，針對投資與貿易做了很多討論，雙方在安全領域也有著緊密的合作關係，包含共同打擊販毒集團與毒品走私。

川普發文大讚阿斯夫拉。圖／翻攝自Truth social＠realDonaldTrump

另外，阿斯夫拉在會談後證實，他正在重新審視宏國的外交方針，考慮將外交承認從北京轉回台灣，此舉也被視為川普施壓拉丁美洲各國，在華盛頓與北京之間選邊站的重大訊號。

