宏都拉斯總統就職將屆 外交部：與世界各國都展開積極交往

記者吳典叡／臺北報導

宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉月底舉行就職典禮，外交部今（20）日指出，目前還未收到宏國的邀請，外交部對於與宏都拉斯以及其他國家的交往，秉持一貫坦誠開放的態度，在不預設任何前提的方式，認真看待、全力以赴。

外交部今日上午舉行例行記者會，由拉丁美洲及加勒比海司副司長盧朝睿進行業務簡報。盧朝睿指出，友邦巴拉圭共和國衛福部長芭蘭將於26日訪臺，芭蘭自2023年接任部長後，連年於世界衛生組織執委會（WHO/EB）、世界衛生大會（WHA）及泛美衛生組織（PAHO）等國際場合為臺灣執言，支持臺灣參與國際組織推案不遺餘力。

盧朝睿表示，芭蘭此次訪臺將拜會外交部、衛生福利部、疾病管制署、臺大醫院癌醫中心與智慧醫療中心等，實地了解臺灣疾病防治及管控技術、智慧醫療及高齡照護等領域發展現況，有助深化兩國醫衛交流與互動情誼。

至於宏都拉斯總統大選由立場親臺的阿斯夫拉勝出，將於月底舉行就職典禮，而阿斯夫拉選前承諾，當選後將與我國復交。

對此，盧朝睿表示，對於與宏都拉斯以及其他國家的交往，外交部秉持一貫坦誠開放的態度，在不預設任何前提的方式，與世界各國都展開積極的交往；只要是任何有助於臺灣增加對國際社會貢獻，提升臺灣國際地位，並且能夠拓展臺灣國際空間的機會，都會認真看待、全力以赴。

