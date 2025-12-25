宏都拉斯總統當選人想與台灣復交 中國外交部：願在一個中國原則基礎上繼續推動雙邊關係

中國外交部發言人林劍主持例行記者會。路透社



宏都拉斯總統選舉計票結果本週終於出爐，主張與台灣恢復外交關係、獲得美國總統川普背書支持的國家黨（PN）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）當選。中國外交部對此回應說，希望在「一個中國原則」下與宏都拉斯繼續發展雙邊關係。

中國外交部發言人林劍週四（25日）下午在例行記者會中，被外媒體記者問到宏都拉斯週三（24日）公布的總統選舉結果。

林劍說：「中方尊重洪都拉斯人民的選擇，中方願同洪方一道在一個中國原則基礎上共同推動中洪關係不斷向前發展。」

廣告 廣告

在中國所謂「一個中國原則」下，台灣被北京規定為屬於中華人民共和國的一部分，沒有「中華人民共和國」與「中華民國」共存的空間。若阿斯夫拉真有意與台灣復交，中國勢必將與宏都拉斯斷交。

更多太報報導

親台派當選總統可望恢復邦交？回顧台宏82年邦誼變化

川普力挺親台候選人當選宏都拉斯總統 國會議長拒承認斥「選舉政變」

阿斯夫拉確定當選宏都拉斯總統 曾讚與台灣有邦交時「比現在好百倍」