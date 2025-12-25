宏都拉斯總統當選人承諾恢復與台灣邦交 外交部：開放務實看待

宏都拉斯總統大選由親台候選人阿斯夫拉勝出，他在競選期間受訪指出，若勝選，他將恢復與台灣邦交。外交部今天（25日）表示，尊重宏國透過民主機制選出的領導人，對其他媒體關切事項，將秉持開放、務實立場看待，目前沒有相關評論。

外交部25日表示，尊重宏國透過民主機制選出的領導人，對其他媒體關切事項，將秉持開放、務實立場看待。（中央社資料照）

宏都拉斯全國選舉委員會（CNE）24日發布總統選舉正式結果，宣布親台的國家黨（PN）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）當選總統。這位67歲政壇老將選前曾直言，宏國和台灣有邦交時的情況「比現在好百倍」，承諾當選後將與台灣復交。

外交部下午回覆中央社提問表示，尊重宏都拉斯人民依循憲政體制並透過民主機制所選出的新任國家領導人，同時呼籲宏國總統當選人以民爲本，以對宏國人民有利為出發點推動新政。

外交部指出，對於媒體其他關切事項，外交部將秉持一貫開放、務實的立場看待，目前沒有相關評論。

中華民國與宏都拉斯於1941年建立公使級外交關係，1965年升格為大使級關係，直到2023年3月26日，宏都拉斯政府宣布與中華民國斷交、結束82年的邦誼；中華民國外交部隨即宣布全面終止與宏都拉斯合作及援助計畫，宏都拉斯同日與中華人民共和國建交。

宏都拉斯因與中國建交，原先預期的好處落空，反而面臨養蝦產業嚴重崩潰、失業問題，以及宏中雙邊貿易急遽失衡等因素，使得2位在野黨總統候選人在選前均提出若當選，考慮與台灣恢復外交關係的主張。