宏都拉斯總統當選人承諾與台復交！北京跳針再喊「一個中國」

宏都拉斯大選落幕，親台的國家黨候選人阿斯夫拉勝選，阿斯夫拉（Nasry Asfura）曾在競選期間喊出要跟台灣復交，中國外交部今（25）日針對相當議題回覆，中國願在「一個中國」的原則基礎上，推動中宏關係。

宏都拉斯總統大選由阿斯夫拉勝出，他曾承諾要與台灣復交。（圖／翻攝自Nasry Tito Asfura臉書）

《彭湃新聞》報導，法新社在下午的例行記者會上，提到阿斯夫拉提到要與台灣恢復邦交的說法，中國外交部發言人林劍表示，尊重宏都拉斯人民的選擇，但仍不忘吃台灣豆腐：「中方願同宏方一道，在一個中國原則基礎上，共同推動中宏關係不斷向前發展。」

宏都拉斯和中華民國曾建交長達82年，2023年宏都拉斯轉向與中國建交，不過親中的結果就是宏都拉斯冀望的經濟轉變並未成真，當初中國給的承諾並沒有任何進展，宏國國內開始出現反彈。

宏國大選結果似乎展現對中國失望的民意，親中的候選人得票率低迷，主張和台灣恢復邦交的兩名候選人投票過程中呈現拉鋸。至於是否真的能恢復邦交，根據《中央社》報導，外交部今（25）日回應，會秉持開放、務實立場看待這件事。

