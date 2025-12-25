宏都拉斯總統當選人承諾與台復交 北京重提一中

（中央社台北25日電）宏都拉斯總統大選由親台候選人阿斯夫拉勝出，他在競選期間曾說若勝選將恢復與台灣的邦交。對此，中國外交部今天表示，中方願在「一個中國」原則基礎上，共同推動中宏關係不斷向前發展。

據陸媒澎湃新聞，法新社下午在中國外交部例行記者會提問阿斯夫拉（Nasry Asfura）曾指當選後要恢復與台灣邦交的問題，中國外交部發言人林劍作了回應。

林劍表示，總統選舉是宏都拉斯的內部事務，中方尊重宏都拉斯人民的選擇，「中方願同宏方一道，在一個中國原則基礎上，共同推動中宏關係不斷向前發展。」

宏都拉斯全國選舉委員會（CNE）24日發布總統選舉結果，宣布親台的國家黨（PN）候選人阿斯夫拉當選總統。這位67歲政壇老將選前曾直言，宏都拉斯與台灣建交時的情況「比現在好百倍」，承諾當選後將與台灣復交。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1141225