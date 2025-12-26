宏都拉斯總統當選人承諾與台復交 民眾黨團：勿走金錢外交老路

民眾黨立法院黨團召開「不遵守憲法還被彈劾的三不市長變成把憲法搞成憲政災難的賴清德」記者會。陳祖傑攝



宏都拉斯總統大選由親台的國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）當選，阿斯夫拉選前曾承諾當選後將與台灣復交。對此，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今（12/26）表示，民眾黨向來支持價值外交、反對金錢外交，如果宏都拉斯對於2023年所做的斷交決定感到後悔、錯誤，相信台灣人都會樂於接受。

阿斯夫拉當選宏都拉斯總統，由於他選前曾承諾當選後將與台灣復交，因此備受關注；外交部表示，尊重宏國透過民主機制選出的領導人，對其他媒體關切事項，將秉持開放、務實立場看待。

黃國昌則說，談復交之前，宏都拉斯應該要清楚說明為什麼在2023年選擇與台灣斷交，「當初是不是為了錢斷交？這次爭取要跟台灣復交，會不會又牽涉到錢？」

黃國昌強調，民眾黨向來支持價值外交、反對金錢外交，宏都拉斯對於2023年所做的斷交決定感到後悔、錯誤，要與台灣復交，相信台灣人都很善良、溫暖，應該都會樂於接受、正面看待，「但問題是，我希望這是價值外交，不會走回過去金錢外交的老路。」

