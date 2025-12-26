（圖／翻攝自民眾之聲YouTube）





宏都拉斯總統大選由國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝出，他選前曾承諾勝選將恢復與台灣邦交。民眾黨主席黃國昌今(26)日在立院黨團記者會被問及此事時表示，他相信台灣人都很善良溫暖，應該都會樂於接受、正面看待，但他希望這是價值外交，不會走回過去金錢外交的老路。

黃國昌說，宏都拉斯為什麼在2023年選擇跟中華民國斷交，可能先要提出一個清楚說明，當初是不是為了錢跟台灣斷交？這次爭取跟台灣復交是否又牽涉到錢？

廣告 廣告

黃國昌指出，民眾黨向來都支持價值外交、反對金錢外交，如果宏都拉斯對於2023年所做的決定感覺到後悔、錯誤，要恢復跟中華民國的邦誼，他相信台灣人都很善良溫暖，應該都會樂於接受、正面看待，但他希望這是價值外交，不會走回過去金錢外交的老路。

更多新聞推薦

● 宏都拉斯總統當選人承諾與台復交 黃國昌：勿走金錢外交老路