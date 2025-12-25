宏都拉斯總統當選人承諾與台灣恢復邦交 外交部：秉持開放務實立場看待

針對外界關切宏都拉斯總統當選人曾承諾將與台灣恢復邦交關係，外交部發言人蕭光偉今天（25日）回應，外交部將秉持一貫開放、務實的立場看待。（圖／陳凱貞攝）

宏都拉斯總統大選結果出爐，最終由親台的國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）當選。有涉外高層表示，我方與阿斯夫拉已有直接聯繫管道，加上美方協助，兩國復交「可以期待」。對此，外交部發言人蕭光偉今天（25日）回應，外交部尊重宏國人民所選出新任國家領導人，外交部將秉持一貫開放、務實的立場看待。

宏都拉斯總統大選結果於24日正式揭曉，由親台的國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝選。而阿斯夫拉選前曾公開表示，宏都拉斯與台灣維持邦交時「比現在好上百倍」，並承諾若自己當選，將推動恢復與台灣的外交關係。

如今阿斯夫拉順利當選，外界關切台宏兩國復交進度，根據《自由時報》報導，涉外高層表示，我方與阿斯夫拉已有直接聯繫管道，加上美方協助，兩國復交「可以期待」。

對此，外交部發言人蕭光偉今天回應，外交部尊重宏都拉斯人民依循憲政體制並透過民主機制所選出的新任國家領導人，同時呼籲宏國總統當選人以民為本，以對宏國人民有利為出發點推動新政。

對於媒體其他關切事項，蕭光偉表示，外交部秉持一貫開放、務實的立場看待，目前沒有相關評論。



