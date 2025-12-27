宏都拉斯總統當選人承諾與我復交 陸重申一中原則：尊重人民選擇

宏都拉斯總統大選日前由親台候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝出，他在競選期間受訪指出，若勝選他將恢復與台灣外交關係。大陸外交部發言人林劍表示，大陸尊重宏都拉斯人民的選擇，大陸願同宏都拉斯在一個中國原則基礎上，共同推動中宏關係不斷向前發展。

大陸外交部發言人林劍。 （圖／翻攝大陸外交部官網）

日前，美國總統川普支持的親台宏都拉斯國家黨（PN）候選人阿斯夫拉25日經確認當選總統。大陸外交部於25日舉行例行記者會，《法新社》記者詢問，阿斯夫拉曾在競選期間承諾與台灣重建外交關係，大陸對此有何評論？

大陸外交部發言人林劍表示，總統選舉是宏都拉斯內部事務，大陸尊重宏都拉斯人民的選擇。大陸願同宏都拉斯一道，在一個中國原則基礎上，共同推動中宏關係不斷向前發展。

此前，宏都拉斯的卡斯楚（Xiomara Castro）政府在2023年宣布與台斷交，轉與北京建交。台灣曾是宏國白蝦的最大出口市場，但自雙方斷交後，宏國白蝦出口量大幅縮減，對當地經濟造成衝擊。宏國總統候選人納斯拉亞與阿斯夫拉都將部分出口下滑歸咎於卡斯楚政府的外交政策轉向，同時批評卡斯楚所承諾的大陸投資與促進宏國發展的願景並未兌現。

美媒分析指出，在美國總統川普要求貿易夥伴與北京保持距離的壓力下，宏國未來外交走向備受國際關注。而阿斯夫拉選前曾表態希望深化與美國的關係，並承諾當選後將與北京斷交，轉而與台灣恢復外交關係。

