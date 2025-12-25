宏都拉斯總統確定是川普挺的「他」 但國會議長拒認

美國總統川普支持的親台宏都拉斯國家黨候選人阿斯夫拉，經確認當選總統。

美國總統川普支持的保守派阿斯夫拉，被宣布贏得宏都拉斯總統選舉，在被指控存在外國干預和投票違規行為的選舉中，阿斯夫拉以微弱優勢，擊敗了右傾中間派納斯拉亞。（戚海倫報導）

宏都拉斯全國選舉委員會發布總統選舉正式結果，親台的國家黨候選人阿斯夫拉當選總統。根據官方數據，完成99.93%計票後，阿斯夫拉獲得148萬1517票，得票率40.26%；緊追在後的中間偏右自由黨納斯拉亞獲得145萬5169票，得票率39.54%。宏都拉斯11月30日舉行總統大選後發生了各種狀況，導致開票緩慢。

英國廣播公司BBC報導，阿斯夫拉在社群平台發文說，宏都拉斯，我已經準備好執政，我不會讓你們失望。美國國務卿盧比歐敦促各方尊重選舉結果，以便宏都拉斯當局能確保權力和平過渡。

不過，宏都拉斯國會議長芮登度否認選委會宣布的結果，聲稱選舉結果完全非法，指控這是一場「選舉舞弊奪權」。美國有線電視新聞網CNN報導，阿斯夫拉是一位右翼商人，曾經擔任宏都拉斯首都市長，這位建築業巨頭以自由市場經濟為競選綱領，強調吸引外資促進經濟發展，他承諾，將加強國家安全、醫療衛生和教育。有專家指出，阿斯夫拉表現出對美國總統的順從態度，他也承諾與委內瑞拉強人總統馬杜洛斷絕關係。