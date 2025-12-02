宏都拉斯總統選戰膠著 兩大親台候選人僅差515票
我國前友邦宏都拉斯大選陷入膠著，兩大候選人選前都喊話要跟台灣復交，目前開出的57%選票中，前首都市長阿斯夫拉（Nasry Asfura）些微領先前主播納斯拉亞（Salvador Nasralla），不過兩人得票率幾乎持平，均略低於40%，得票數僅差515票。而執政黨政黨候選人得票率只有19.18%，延續執政的希望渺茫。
宏國選委會主席表示，目前情況為「技術性平手」，呼籲民眾耐心等待選票統計完畢。如果前兩名的候選人其中一位當選，並兌現承諾跟台灣復交，將是中國數十年來在中美洲遭遇的最大外交挫敗。
國際中心／陳韋仁 編撰 責任編輯／馮康蕙
