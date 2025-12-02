宏都拉斯總統選舉復交台灣聲浪再起 外交部：不預設前提

宏都拉斯總統選舉正進入計票階段，兩位親台候選人國家黨的納斯里·阿斯夫拉（Nasry Asfura）與自由黨的薩爾瓦多·納斯拉亞（Salvador Nasralla）目前票數領先。兩人皆曾在選舉期間表態，若當選將考慮與台灣恢復邦交。對此，外交部發言人蕭光偉今（2）日表示，外交部將持續關注宏國大選結果，並秉持不預設前提的態度，與包括宏國在內的世界各國積極交往。

外交部發言人蕭光偉。（圖／外交部YT頻道）

外交部今日上午舉行例行新聞說明會，由發言人兼公眾會執行長蕭光偉主持，並由條法司司長李憲章大使及外交及國際事務學院主任秘書蘇岳璽進行業務簡報。蕭光偉提到，宏都拉斯在與中國大陸建交後，雙邊貿易嚴重失衡，並未獲得預期好處，反而面臨經濟與社會問題。他強調，這情況再次印證中國大陸未善意履行承諾，也暴露其打壓台灣國際空間的惡意行為。

宏都拉斯總統大選開票現場。（圖／美聯社）

蕭光偉進一步指出，外交部將密切關注宏國選舉結果及後續政治情勢，並在「總合外交」及「榮邦計畫」的指導下，採取坦承開放的態度，與宏都拉斯等國家積極交往。他表示，只要有助於台灣國際地位的提升與國際空間的拓展，外交部都會認真看待並積極促成合作。

此外，針對友邦聖文森及格瑞那丁日前國會大選結果，親中政黨新民主黨取得壓倒性勝利，引發外界對邦交穩定性的關注。蕭光偉表示，我國駐聖文森大使范惠君已第一時間代表政府與人民向總理傅萊德（Godwin Friday）及當選國會議員表達祝賀，並轉達總統賴清德的賀意。傅萊德也回應感謝，並請范惠君向賴清德總統轉達謝意。

蕭光偉強調，台灣與聖文森建交44年以來，雙邊關係穩固深厚，過去在農業、醫療衛生及基礎建設等領域的合作成果廣受當地肯定。未來，台灣將在既有基礎上，與新政府持續深化合作，鞏固雙邊邦誼。

