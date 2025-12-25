宏都拉斯總統選舉結果出爐 親台候選人阿斯夫拉勝出

宏都拉斯國家選委會主席安娜寶拉霍爾表示，「國家選舉委員會全體會議宣布，由阿斯夫拉當選宏都拉斯共和國憲法總統，任期4年，從2026年1月開始到2030年1月27日。」

聽到全國選舉委員會宣布的結果，宏都拉斯國家黨候選人阿斯夫拉的支持者，高興歡呼。宏都拉斯在今（2025）年11月底舉行總統大選，開票開了將近1個月，現在終於結果出爐。

綜合外媒報導，因為選情膠著，計票系統相當混亂，有大約15%的選票需要靠人力計算，最後宏國的全國選委會完成了99.93%的票數統計，其中阿斯夫拉獲得148萬1517票，得票率40.26%，而對手自由黨的納斯拉亞，則是得票145萬5169票，得票率39.54%。

阿斯夫拉以差異不到3萬票，等於不到1%的票數，險勝對手。

這個結果出爐後，阿斯夫拉的對手納斯拉亞不承認敗選，強調不是在煽動對立，但也不會要求支持者，走上街頭示威抗議。

納斯拉亞指出，「我不會接受這種有缺陷的結果，這不是我的行事風格，接受這樣的結果，就是背叛選民的信任，我從2011年投身政壇，不是為了對錯誤視而不見、裝腔作勢。」

另外，執政黨籍的國會議長雷東多（Luis Redondo），則是在個人社群媒體X發文，拒絕承認結果，表示這是選舉政變，是完全違法、沒有法律效力的結果。

宏都拉斯現任左派總統卡斯楚（Xiomara Castro），2023年跟台灣斷交、和中國建交，而67歲的阿斯夫拉，從政30多年，政治立場親台，競選期間得到美國總統川普相挺，這是他第2度角逐總統大位。

阿斯夫拉曾表示，宏國和台灣有邦交時，國家情況比現在好上百倍，因為當時國家能獲得更多援助，貿易活動也更興盛，也曾在7月接受媒體專訪，表示如果勝選將恢復與台灣邦交，並和美國建立更緊密關係。