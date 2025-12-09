宏都拉斯總統選舉 保守派已獲勝? 川普威脅 :「阿斯夫拉沒選上總統就斷援」

宏都拉斯總統大選目前計票結果以阿斯夫拉（右）和納斯魯拉（左）最佔優勢。 圖：翻攝自 X《Cooperativa》

[Newtalk新聞] 中美洲國家宏都拉斯於 11 月 30 日開始總統選舉，這個總人口約 958 萬的國家，遲遲未統計出最終結果。據《ABC News》報導，昨日（8）已計入 88% 的選票，保守派國民黨候選人納斯里．阿斯夫拉（Nasry Asfura）得票率為 40.21%，而中間偏保守派自由黨候選人薩爾瓦多．納斯魯拉（Salvador Nasralla）得票率為 39.49%。X 帳號 曹長青則聲稱，宏都拉斯選委會公布了最新結果，川普支持的候選人已獲勝，不過這項消息尚未獲得證實。

阿斯夫拉，是川普公開支持的對象，據《半島電視台》報導，他稱阿斯夫拉維「宏都拉斯自由唯一的真朋友」，甚至威脅若阿斯夫拉沒有勝選，就要切斷對宏都拉斯的一切援助。如此明目張膽的干涉引發關注，某觀察人士認為，這只是川普介入中南美洲國家內政的其中一個例子。

而川普同時也赦免因販毒，被關押在美國的宏都拉斯前總統胡安．葉南德茲（Juan Hernández）。

宏都拉斯前總統葉南德茲。 圖：達志影像／路透社

另一方面，左翼政黨自由重建黨的麗克西．蒙卡達（Rixi Moncada）質疑選舉舞弊，因過程中發生諸如投票網站當機、投票時停電等爭議狀況。面對質疑，宏都拉斯國家選舉委員會選舉主任愛德華多．富恩特斯（Eduardo Fuentes）表示，投票程序正確且在依法進行，強調本就有 30 天來完成計票，呼籲民眾耐心等候。

