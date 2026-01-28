宏都拉斯總統阿斯夫拉就職 競選曾喊恢復與我邦交引關注

宏都拉斯總統當選人、67歲的阿斯夫拉正式宣誓就職。阿斯夫拉表示，政府的首要任務是要改善貧困、貪腐、治安與醫療等民生問題，強調會以務實態度推動改革。

宏都拉斯總統阿斯夫拉呼籲，「我們不能再分裂了，我們不能靠侮辱、報復或仇恨來前進，這種情況不能再繼續下去了。」

去（2025）年宏國大選，阿斯夫拉獲得美國總統川普大力相挺，即使整個投票、計票過程混亂，最後阿斯夫拉仍以2萬6000票的差距險勝對手，讓川普在拉丁美洲的政治盟友再加一。阿斯夫拉日前也到華府，跟美國國務卿盧比歐會面。

廣告 廣告

而阿斯夫拉在競選期間喊出要與台灣恢復邦交，推翻前任總統卡蕬楚在2023年與台灣斷交、轉向中國的決定，如今阿斯夫拉是否兌現承諾，引發各界高度關注。我外交部長林佳龍態度正面，曾說期待台宏關係「有進一步發展」；不過中國駐宏國大使PO出參加阿斯夫拉就職典禮的合照，被認為有意展現中宏邦交沒有生變。

外交部發言人蕭光偉表示，「阿斯夫拉總統對我友善，未來也將以開放務實，以及不預設前提的態度，基於平等互惠，推動與宏都拉斯的關係。」

政大政治系教授蘇彥斌分析，「我覺得台宏復交可能沒那麼快。因為他們其實還有一些這個很重要的問題，特別是這次美國給的壓力很大，這個阿斯夫拉一定要先滿足美國的一些要求。」

學者分析，新任總統上台，勢必得先處理宏國國內的眾多挑戰，台宏復交雖然樂見其成，但恐怕還不會那麼快。