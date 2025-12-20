宏都拉斯總統難產 美國拒發選舉官員簽證

（中央社宏都拉斯德古西加巴19日綜合外電報導）美國國務卿盧比歐今天表示，國務院已拒絕宏都拉斯全國選舉委員會成員歐喬亞的簽證申請，並撤銷宏都拉斯選舉法院院長莫拉珊的簽證。

綜合路透社和法新社報導，宏都拉斯11月30日舉行大選，但近3週過去仍無法確定誰是總統當選人。這場混亂的選舉受到計票程序卡關、舞弊指控以及美國介入的衝擊。

盧比歐（Marco Rubio）批評宏都拉斯政府官員「妨礙2025年選舉計票」，同時宣布對兩名官員祭出簽證限制。

盧比歐在聲明中表示：「國務院已拒絕歐喬亞（Marlon Ochoa）的簽證申請，並已對另一位破壞宏都拉斯民主的人採取簽證限制措施。」他還說：「我們將考慮一切適當措施，嚇阻那些妨礙宏都拉斯計票的人。」

歐喬亞和莫拉珊（Mario Morazan）未立即回應路透社置評請求。

歐喬亞曾在宏都拉斯大選前幾週指出，測試運行暴露出計票系統嚴重缺陷，僅36%的測試選票完成處理。

宏都拉斯全國選舉委員會昨天開始對11月大選約15%計票單進行拖延已久的人工重新計票，極有可能改變選舉初步結果。

初步結果顯示，保守派國家黨（PN）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）僅以約4萬3000票之差領先中間偏右自由黨（PL）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）。

美國總統川普公開支持阿斯夫拉，曾揚言若阿斯夫拉落敗，美國將削減對宏都拉斯的援助。

選舉委員會必須在本月30日前公布贏家，當選人將於明年1月底就職，任期4年。（編譯：盧映孜）1141220