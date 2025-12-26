宏都拉斯與台復交？黃國昌：先說明當初是否為錢與台斷交 民眾黨反對金錢外交

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

宏都拉斯總統大選官方結果出爐，親台候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝出。阿斯夫拉選前曾說，宏國和台灣有邦交時的情況「比現在好百倍」，承諾當選後將與台灣復交。媒體今（26）日問民眾黨主席黃國昌態度，黃國昌說，宏都拉斯為什麼在2023年選擇跟中華民國斷交，可能先要提出一個清楚的說明，要恢復邦誼台灣人應該樂於接受，但希望這是價值外交，不會走回過去金錢外交的老路。

黃國昌。（圖／民眾之聲）

黃國昌上午出席民眾黨團記者會，被問及與宏都拉斯可能復交相關議題。黃國昌說，宏都拉斯為什麼在2023年選擇跟中華民國斷交，可能先要提出一個清楚的說明，當初是不是為了錢跟台灣斷交？那這次爭取要跟台灣復交，有沒有又牽涉到錢？

黃國昌說，台灣民眾黨向來都支持價值外交，我們反對金錢外交，如果宏都拉斯對於2023年所做的決定感覺到後悔、感覺到錯誤，要恢復跟中華民國的邦誼，相信台灣人都很善良也很溫暖，應該都會樂於接受，正面看待，但問題是他希望這是價值外交，不會走回過去金錢外交的老路。



