宏都拉斯與台灣復交？學者：中國恐賤招盡出

[NOWnews今日新聞] 宏都拉斯總統大選已完成約80%的計票，目前2位友台候選人，中間派「自由黨」的納斯拉亞（Salvador Nasralla）和保守派「國家黨」的阿斯夫拉（Nasry Asfura），皆領先執政黨「自由重建黨」的候選人蒙卡達（Rixi Moncada），左派繼續執政應無望。截至目前為止，納斯拉亞又微幅領先阿斯夫拉。有外媒和學者都警告，票數差距過近恐引發選舉舞弊爭議，不是沒引發暴動的風險；與此同時，中國也緊盯宏國大選後的對台外交動向，不排除將氣急敗壞、賤招盡出。

根據《路透社》報導，納斯拉亞與川普所支持的阿斯夫拉，處於微弱的領先優勢，但宏都拉斯出於系統維護的需求，再次暫停更新計票結果，引發爭議。

在目前已公布約79.6%選票中，納斯拉亞得票約40.27%，阿斯夫拉以39.64%緊追在後，兩人差距不到1萬6000票。至於蒙卡達則遠遠落後，以19.01%的得票率位居第3。

報導提到，這場競爭異常激烈的大選，因為系統延誤和舞弊指控而蒙上陰影，美國總統川普也介入其中，公開表態支持阿斯夫拉，還在缺乏證據的情況下，指控選舉存在舞弊行為。來自歐盟和美洲的選舉觀察員、宏都拉斯選舉當局，則都呼籲各方保持冷靜和耐心，等待最終計票結果。

加拿大約克大學教授沈榮欽也在臉書上分析，在選情膠著的情況下，比較麻煩的是會否引發選舉不公暴動，令人不安。而且選舉暴動在宏都拉斯並不新鮮，2017年，川普支持的Juan Orlando Hernández宣布贏得選舉，但國際觀察員和美洲國家組織 (OAS) 對計票結果提出質疑，隨後引發街頭暴動，人們對這一事件記憶猶新，而本次選舉選票如此膠著，舞弊傳言更是甚囂塵上。

沈榮欽也指出，無論如何，只要總統大選由右翼拿下，和平結束選舉，本次大選結果應會對台灣十分有利，也將是習近平外交的一大挫敗，有鑑於中國可能氣急敗壞、賤招盡出，台灣政府應該提早準備；若真與宏都拉斯復交，也可以大幅進口當地農漁產品，對宣傳十分有利。

