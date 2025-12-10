宏都拉斯親中政黨選輸想翻桌！批選舉政變

▲宏都拉斯現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 宏都拉斯總統大選結果引發其中兩個政黨不滿，目前因美國總統川普支持的國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）位居領先幾乎當選，落後的兩個政黨皆怒批選舉舞弊，現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）更稱宏都拉斯發生選舉政變，不認選舉結果。

根據路透報導，宏都拉斯大選計票完成99.40%，由美國總統川普力挺的國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）拿下129萬8835以40.52%得票率高居第一，幾乎勝選；排在第二的是自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla），獲得125萬6428票，得票率39.20%，僅差阿斯夫拉42407票；執政黨自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%得票率排在第三，幾乎確定丟掉執政權。

廣告 廣告

然而，這場大選頻頻被指控選舉舞弊，納斯拉亞在社群平台X上指控，選舉委員會(CNE)在計票過程中兩度「系統崩潰」，當正輸入對他有利的投票數據時，系統就被操弄且發生故障，他揚言要奮戰到底，不服結果。

親中的執政黨同樣不服目前結果，宏都拉斯總統席卡斯楚（Xiomara Castro）週二譴責「選舉政變」，並指控川普介選且「威脅」宏都拉斯人民不要投票給蒙卡達，影響選舉結果。

卡斯楚宣稱，「我們看到的是一個充斥著威脅、脅迫、對選舉結果及傳輸系統（TREP）進行操縱以及篡改民意的過程」；儘管選舉委員會官員一直在敦促民眾保持冷靜，卡斯楚的言論卻火上加油。

週二晚上，約 500 名自由重建黨支持者在宏都拉斯首都德古西加巴存放選舉選票的辦公室外舉行抗議活動，有些人點燃了汽車輪胎。

在此次抗議活動之前，前總統暨自由與重建黨現任領導人塞拉亞（Manuel Zelaya）曾在X上發文，號召支持者集會，否決這場執政黨宣稱失敗且詐欺的選舉過程。塞拉亞同時也是現任總統卡斯楚的丈夫。

宏都拉斯全國選舉委員會（CNE）主席霍爾（Ana Paola Hall）要求部署軍隊到場保護存放選票的建築物。儘管阿斯夫拉目前保有微弱領先，但約14.5%計票單出現不一致之處，預計未來數小時內將展開特別計票審查。

目前選舉仍只是初步結果，在審查完成前，全國選舉委員會最晚直到12月30日前會宣布獲勝者，獲勝者將於一月就職，任期為2026年至2030年。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

宏都拉斯開票第10天！川普欽點人選領先4萬票 執政黨嗆無效

宏都拉斯大選8天沒結果！財經網美酸「親中19%」：難怪不想開

卡關7天！宏都拉斯大選陷膠著 川普力挺候選人領先僅0.7%