宏都拉斯親台阿斯夫拉當選新總統 未來恢復邦交「可以期待」

[Newtalk新聞] 宏都拉斯總統大選結果日前正式出爐，親台立場鮮明的國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝出，他選前曾受訪承諾，將重新檢視前政府與中國簽署的相關協議，甚至直言：「有美國、以色列和台灣組成的三角格局，我們就能建立強大的團隊」。有涉外高層私下指出，雙方已建立溝通管道，加上美國從旁協助，未來是否恢復邦交「可以期待」。

宏都拉斯國家選舉委員會於當地時間昨（24）日公布最終結果，在完成99.93%計票後，阿斯夫拉共獲得148萬1517票、得票率40.26%，險勝自由黨候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）的39.54%；執政的左派自由重建黨候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.19%位居第三。

據報導，競選期間，他曾多次公開表示，宏都拉斯過去至 2023 年為止與台灣維持邦交時，「整體狀況比現在好上百倍」，並承諾若當選，將重新檢視前政府與中國簽署的相關協議。

據分析，宏都拉斯經濟高度仰賴養殖蝦出口，台灣市場過去曾占宏都拉斯蝦類外銷比重約四成。斷交後，蝦類出口量驟減近七成，至少60家企業倒閉，約1萬4000名勞工失業。

對於選舉結果，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表達歡迎，並表示期待與即將上任的新政府合作，推動雙邊及區域安全、非法移民治理與經濟交流。不過，宏都拉斯自由重建黨籍、國會議長芮登杜（Luis Redondo）公開質疑選舉過程，拒絕承認結果合法性，顯示政局後續仍存變數。

而據《Ettoday》報導，有涉外高層私下指出，雙方已建立溝通管道，加上美國從旁協助，未來是否恢復邦交「可以期待」。外交部發言人蕭光偉今（25）日也回應《Ettoday》表示，外交部尊重宏都拉斯人民依憲政體制與民主程序所作出的選擇，台灣方也將秉持一貫開放、務實的立場看待。

立法院國防及外交委員會成員、民進黨立委陳冠廷則認為，選舉結果反映宏都拉斯國內仍存在支持恢復對台關係的力量。他指出，未來若新政府願「互信互利」重新評估雙邊關係，台灣將抱持開放態度，並尋求透明、互利的合作模式。

阿斯夫拉在 7 月時也曾告訴《彭博社》：「我心中有一個清楚的三角概念，叫做美國、以色列和台灣。我很清楚，有這些友好國家組成的三角格局，我們就能建立強大的團隊，為這個國家找到解決方案。」

