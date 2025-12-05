宏都拉斯計票牛步 川普支持的候選人微幅領先
法新社報導，宏都拉斯緩慢的計票工作在4日進行到第四天，受到美國總統川普(Donald Trump)支持的右派總統候選人阿斯夫拉(Nasry Asfura)重新取得微弱領先的優勢。
以目前開出的超過86%選票來看，這場選戰的勝負仍然言之過早。
根據國家選舉委員會(National Electoral Council,CNE)的數據，川普支持的企業家阿斯夫拉以40.25%的得票率，微幅領先右派電視名人納斯拉亞(Salvador Nasralla)的39.40%。
宏都拉斯選委會1日宣布，部份開票結果顯示這兩位候選人形成「技術性平手」之後，遭到川普的抨擊。
選委會主席霍爾(Ana Paola Hall)4日指出，這個選舉機構正在把選舉日無法傳送的紀錄輸入系統。「這一切將使最終計票完成到100%」。
隨著計票持續進行，霍爾也要求候選人保持耐心。她並補充說，倉促行事有時候會是合法性之敵。
選委會誓言，最終結果將會「嚴謹地尊重民意」。
川普經常對他不贊同的選舉結束質疑其完整性，他指控宏都拉斯當局「企圖更改」開票結果，並威脅如果他們這麼做將會有「嚴重後果」。
宏都拉斯是拉丁美洲最貧困和暴力的國家之一，包括害怕遭到幫派強行吸收的未成年人在內，有許多公民為了逃離困境而向北逃往美國。
宏都拉斯選委會2日表示，偏遠地區的選票仍在運送途中，其中有些地方只能靠騎驢子或搭船才能到達，可能還需要幾天才能宣布最終贏家。
川普支持67歲的阿斯夫拉稱他為「自由之友」，並在同時指控72歲的納斯拉亞只是在「假裝是反共人士」。
宏都拉斯總統大選是一輪投票制，贏家只需要簡單多數取勝。
