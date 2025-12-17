宏都拉斯證明台灣模式韌性！中國外交現裂痕

▲宏都拉斯。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 宏都拉斯11月30日舉行大選，當局至今尚未公布結果，但兩名有勝算的在野黨候選人，都已經表態有意恢復與台灣的邦交關係。澳洲智庫刊物《戰略家》（The Strategist）報導，兩大候選人的表態，顯示出中國的外交模式正在失去說服力，而長期援助的「台灣模式」獲得中美洲國家認同，台灣將在印太地區有更大影響力。

宏都拉斯駐台記者拉莫斯（Juan Fernando Herrera Ramos）在澳洲戰略政策研究中心的出版刊物《戰略家》撰文分析，在尼加拉瓜1985年承認北京外交、1990年轉而與台灣建交，最近一次與北京建交是在2021年後，沒有中南美洲國家主動改變立場。如果宏都拉斯新政府轉而再承認台北，這將標誌著中國在拉美地區外交長期勢頭的中斷。

對中國而言，這不僅僅是象徵性的損失，更將揭露北京在中南美洲乃至整個發展中國家外交關係中的結構脆弱性。當前情勢使中國的接觸戰略受到前所未有的審視。北京對宏都拉斯的接觸策略與在整個拉美地區慣用的模式如出一轍：「承諾投資、以進入中國市場為誘餌，以及將政治結盟包裝成互利共贏」，然而，預期的經濟收益卻始終未能實現，大型基礎設施項目停滯不前、資本流入遠低於預期、關鍵出口產業，尤其是宏國商界寄予厚望的蝦類，也未能出現顯著增長，而中國未能填補台灣市場的空白，讓人難以忽視北京的言論與實際行動之間的巨大落差。

相較之下，台灣數十年來透過農業合作、職業培訓、醫療援助和社區計畫等方式在宏都拉斯建立起的發展影響力，取得了切實可見且紮根當地的成果。雖然這些措施並不廣為人知也不宏大，但卻展現出強大的韌性，曾經得到台灣援助的社區能感受到實際的改善，而中國的貢獻則大多停留在願景層面，這種差異影響了人們的政治認知：「轉向北京的外交政策成效甚微，代價卻遠超預期」。

報導直言，宏都拉斯各主要政黨競爭激烈，但對台外交政策已趨於一致，回歸台灣的趨勢是結構性的而非意識形態的，這根植於經濟表現和治理預期，而非黨派認同。

對印太地區而言，宏都拉斯對中國、台灣之間的重新評估，具有更廣泛的意義，台灣的外交夥伴關係通常被視為脆弱的，但宏都拉斯的經驗表明，中國的影響力有其條件且對政策執行的失敗具有高度敏感性，同時也表明「中國的外交影響力並非取決於地緣政治的必然性，而是取決於各方可以衡量的具體成果」。

若一個近期才與北京結盟的國家能夠如此迅速地重新考慮決定，這無疑向太平洋、加勒比海和非洲其他國家發出一個信號：「與中國的結盟並非不可逆轉，也並非不受公眾和精英階層重新評估的影響」。

宏都拉斯雖然並非印太地區國家，但卻正在塑造印太地區的現實，「中國的外交脅迫終有極限，而台灣模式依然具有影響力」。在發展中國家，影響力並非取決於政治聲明，而是取決於永續、可靠的互動。隨著世界各國重新評估與北京結盟的成本和收益，宏都拉斯或許將成為中國外交攻勢開始出現裂痕的標誌，也是這個更廣泛趨勢的開端。

Honduras exposes the limits of China’s diplomatic leverage over Taiwan

