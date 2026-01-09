宏都拉斯議員遭丟炸彈 背部嚴重炸傷！事發瞬間畫面曝

宏都拉斯反對派國會議員洛佩斯（Gladis Aurora Lopez）近日在公開場合遭炸彈攻擊。（示意圖／Unsplash）





宏都拉斯反對派國會議員洛佩斯（Gladis Aurora Lopez）近日在公開場合遭炸彈攻擊，背部嚴重受傷。

議員遭炸彈攻擊

根據《路透社》報導，洛佩斯於當地時間8日在國民議會大廈附近被投擲爆炸裝置，該裝置直朝洛佩斯而去，距離其頭部僅幾公分外爆炸，導致洛佩斯背部被炸傷，目前正在醫院接受治療。

宏都拉斯政局緊張

因宏都拉斯去年底的總統選舉，存在票數過於接近的爭議，使政治局勢高度緊張，洛佩斯所屬的國家黨表示是對手所為「攻擊者是目前仍在執政的自由與重建黨（Liberty and Refoundation Party）的成員」，而面對指控自由與重建黨尚未做出回應。

