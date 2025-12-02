宏都拉斯變天機會濃 中國學者喊斷交不可惜

▲宏都拉斯與台灣斷交後，白蝦產業雪崩式下跌。宏都拉斯11月30日進行總統及國會大選，親台反對黨候選人勝選機會濃。（圖／取自Unsplash圖庫）

[NOWnews今日新聞] 宏都拉斯於當地時間11月30日進行總統及國會大選，目前開票作業仍未結束，由於官方選務網站當機，改以人工計票，何時能夠完成開票作業難以評估。不過，從已開出的票數來看，親中執政黨候選人蒙卡達（Rixi Moncada）應已無當選希望，只是看兩位在野黨候選人阿斯夫拉（Nasry Tito Asfura）與納斯拉亞（Salvador Nasralla）何者能夠勝出。對此，有中國學者認為即使宏都拉斯選後變天，決定與中國斷交，「中方也不會覺得有什麼可惜的」。

廣告 廣告

宏都拉斯選務網站當機 大選結果難產

在完成57％的計票工作後，阿斯夫拉與納斯拉亞的票數僅僅相差515票，由阿斯夫拉微幅領先，兩人的得票率都約為40％。之後由於選務網站當機，改由手動計票，外界難以及時掌握票數狀況，宏都拉斯國家選舉委員會 (CNE) 主席霍爾（Ana Paola Hall）呼籲民眾保持耐心，美國總統川普則質疑宏都拉斯想要操縱大選結果，警告若如此將付出慘痛代價。

開票之初國家黨候選人阿斯夫拉領先優勢明顯，但隨著開票持續進行，自由黨候選人納斯拉亞已將局勢扳平，在選務網站當機後，納斯拉亞更在X發文預言自己最終會以44.6％的得票率逆轉獲勝，但此舉也引來國家黨批評，納斯拉亞則強調自己不是在提前宣布勝選，只是分享掌握的狀況。

無論最終是阿斯夫拉或納斯拉亞勝出，都意味著與台灣斷交的現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）所屬的自由重建黨大敗，阿斯夫拉或納斯拉亞在競選期間均曾主張不排除與台灣恢復邦交，宏都拉斯選後是否會與中國斷交，重新與台灣建交，受到關注。

▲宏都拉斯大選。（圖／美聯社／達志影像）

宏都拉斯在兩岸走鋼索 中國學者：斷交也不可惜

對此，我國外交部表示，注意到宏都拉斯大選中有候選人表態支持重新與台灣建交，指出宏國在與中國建交後，非但未獲得預期的好處，反而先面臨養蝦產業急劇崩潰、大量失業人口以及宏中雙邊貿易嚴重失衡的局面，再次暴露中國在國際社會處心積慮孤立我國的惡意企圖，更絲毫無意協助他國經社發展的不良居心。

外交部說，將持續關注宏國大選結果及選後的政治情勢，也會秉持坦誠開放的態度，在「總合外交」與「榮邦計畫」下與包括宏國在內的世界各國交往。

中國外交學院外交學教授蘇浩，昨日在個人「有話浩說」節目中分析宏都拉斯大選，認為小國最大的問題，就是在於對外政策連續性和穩定性極差，如今「中宏關係來到了一個比較麻煩的境地」。

蘇浩直言，無論是哪個在野黨候選人當選，都可能與中國斷交，且隨著川普對選情表態，讓執政黨想要翻盤更加困難。不過，即使在野黨候選人勝選，會不會落實其與中國斷交的主張還是未知數，競選時的承諾在選後未能實現也是常有之事。

蘇浩認為，若與台灣恢復邦交，意味著宏都拉斯將放棄與中國的所有經濟合作，「而這方面的損失宏都拉斯能否承受得起？」台灣當局有沒有能力完全補上，這都是宏都拉斯新政府需要慎重考慮的事情。且中國是聯合國安理會常任理事國，得罪中國意味著宏都拉斯往後在聯合國將不可能再得到中方支持。

蘇浩預言，中國在宏都拉斯選後，應會與新總統積極溝通，爭取對中國涉台立場的理解。但若最後結果不盡人意，「中方也不會覺得有什麼可惜的，宏都拉斯新政府做好承受損失的準備就行了，反正斷交決定是宏方做出的，那就休怪中國不留情面」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

宏都拉斯大選計票暫停！選情膠著 川普疑「有鬼」嗆將迎地獄代價

宏都拉斯大選拉鋸戰！2友台候選人「技術性平手」 一度僅差515票

宏都拉斯大選親中執政黨造假？自稱出口民調大勝 開票一半被海放