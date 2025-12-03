宏都拉斯變天與台復交？陸：已簽萬噸白蝦採購協議

宏國總統大選後是否恢復對台邦交引發關注，宏都拉斯白蝦再掀熱議。（合成圖／示意圖／Shutterstock／達志）

宏都拉斯總統大選開票中，選前外媒拋出「與台復交」可能性，綠媒經常報導的「宏都拉斯白蝦」、「後悔與台斷交」等議題再度回鍋。外交部長林佳龍表示對復交持開放態度。大陸外交部強調，兩國簽署萬噸「白蝦採購協議」，進口咖啡豆也增長14倍，帶來實質邦交成果。

根據《NOWnews今日新聞》報導指出，宏媒《La Prensa》引述宏都拉斯選委會最新開票統計，中間偏右的自由黨納斯拉亞已獲得101萬5995票，得票率40.36％暫居第一。川普支持的保守黨總統候選人阿斯夫拉排在第二，拿下99萬5627張票，得票率39.55％。親中執政黨「自由與重建黨」候選人蒙卡達（Rixi Moncada）位居第三名，得票率僅19.02％，得票數47萬8805張。目前已統計選票約78.87％。

根據《風傳媒》報導指出，中國大陸外交部發言人林劍表示，過去建交兩年多來，雙邊關係快速發展、各領域的合作成果豐碩，中方援建的農業技術學校已順利竣工，兩國企業也簽署逾萬噸的「白蝦採購協議」，甚至讓宏都拉斯種植的煙草，也能進入中國市場。

光是2024一年，中國從宏都拉斯進口的咖啡豆，比過往增長14倍，北京還援助該國許多設備工具，像是溫室大棚和種植工具。當宏國遭遇颶風、洪澇等天災之際，更是提供多次人道援助，兩國還在人力資源培訓、政府獎學金、旅遊等領域展開合作。林劍強調，這些實質成果充分說明，中國為宏都拉斯人民帶來實在的好處，符合兩國和人民長遠利益，「台獨分裂活動逆歷史潮流，註定是絕路一條」。

《聯合新聞網》報導則提到，外交部長林佳龍表示，期待台、宏在大選後，建立平等互惠的關係，他對於我國與宏都拉斯恢復邦交1事持開放態度，將積極跟宏國總統當選人洽談未來雙邊外交關係。

媒體人謝寒冰1日在《鄭亦真辣晚報》節目直言，為何大陸沒有跟宏都拉斯買那麼多白蝦？因為其他國家賣得比宏都拉斯便宜，台灣之前是用2、3倍的價錢跟宏國買白蝦，宏國總統候選人就開始喊，如果選上就跟台灣復交。但真的會提出來？他說復交我們就要復交嗎？

