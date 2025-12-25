宏都拉斯選出新總統 外交部籲當選人以民爲本

中美洲國家宏都拉斯總統選舉結果出爐，美國政府已表態支持當選人阿斯夫拉(Nasry Asfura)。外交部今天(25日)在回應媒體詢問時表示，尊重宏都拉斯人民依循憲政體制並透過民主機制選出的新任國家領導人，同時呼籲宏國總統當選人以民爲本，以對宏國人民有利為出發點推動新政。

宏都拉斯國家選舉委員會於當地時間24日宣布總統大選結果，由國民黨總統候選人阿斯夫拉勝選；雖然開票過程波折不斷，但美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)已表態認可阿斯夫拉當選，並敦促各方尊重選舉結果。

廣告 廣告

外交部表示，尊重宏都拉斯人民依循憲政體制並透過民主機制選出的新任國家領導人，同時呼籲宏國總統當選人以民爲本，以對宏國人民有利為出發點推動新政。

媒體關注我方與勝選陣營的互動狀態、雙邊關係在選後的可能進展，外交部僅回應指出，將秉持一貫開放、務實立場看待，目前沒有相關評論。

外交部在月初曾表示，我方處理對外關係一向坦誠、開放，願在不預設任何前提的情況下與各國積極交往，但凡有助我國家利益，外交部都會認真積極促成。外交部發言人蕭光偉說：『(原音)外交部也會秉持坦誠、開放的態度，在總合外交以及榮邦計畫之下，以不預設任何前提的方式，與包括宏都拉斯在內的世界各國積極交往。』

阿斯夫拉曾投入2021年的大選，當時「國民黨」還是執政黨，卻敗給在野的人民聯盟「自由重建黨」(LIBRE)候選人卡蕬楚(Xiomara Castro)。卡蕬楚上台1年多後，在2023年3月宣布與我國斷交；如今阿斯夫拉捲土重來贏得總統大位，「國民黨」更將在這次國會改選後成為第一大黨。