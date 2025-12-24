宏都拉斯選委會宣布總統當選人 國會議長拒認

（中央社德古西加巴24日綜合外電報導）宏都拉斯全國選舉委員會（CNE）今天宣布，右派在野「國家黨」（PN）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）當選總統。但執政黨籍國會議長不接受選委會宣布的結果。

路透社報導，在歷經數週延宕、技術問題及舞弊指控後，這場11月30日的宏都拉斯總統大選結果終於出爐。

由於這次選情過於接近，加上計票系統混亂，約有15%的選票必須以人工方式重新點算，以決定最終勝負。

在選情差距極小、爭議仍持續之際，選舉結果是由兩名選委會委員及一名代理委員所通過；第3名委員歐喬亞（Marlon Ochoa）並未出現在宣布選舉結果的影片中。

阿斯夫拉在確認勝選後於社群平台X發文：「宏都拉斯，我已準備好治國，不會令你們失望。」

然而，宏都拉斯國會議長否認選委會宣布的結果，稱這是場「選舉舞弊奪權」。

國會議長、執政的左派「自由重建黨」（Libre）成員芮登杜（Luis Redondo）在X發文：「這完全不合法，毫無效力。」

川普選前透過自家社媒「真實社群」（Truth Social）發文力挺67歲、縱橫政壇與商界的前首都德古西加巴市長阿斯夫拉，強調他是「美國在宏都拉斯唯一真正捍衛自由的朋友」，呼籲民眾投票支持。

川普還曾威脅，若阿斯夫拉落敗，將切斷美國對宏都拉斯的財政援助，並在宏國選前赦免同為國家黨籍的前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）；葉南德茲因毒品販運等罪名在美遭判刑45年。

計票延宕期間川普持續介入，在未提出證據下便指控選舉舞弊，並警告宏都拉斯若更改阿斯夫拉領先的結果，將會「付出沉重代價」。

專家表示，川普支持阿斯夫拉是他意圖在拉丁美洲打造保守聯盟的一環。目前拉美的保守聯盟橫跨薩爾瓦多的布格磊（Nayib Bukele）到阿根廷的米雷伊（Javier Milei）。

以些微差距敗給阿斯夫拉的自由黨（PL）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）及執政的自由重建黨均痛批川普的發言干預宏國大選。

納斯拉亞接受路透社訪問時表示，川普最後一刻的介入，害他與勝選失之交臂。（編譯：陳亦偉）1141225