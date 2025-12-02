即時中心／温芸萱報導

中美洲國家、台灣前邦交國宏都拉斯總統大選計票陷入膠著，兩名在野黨候選人得票緊咬，而兩人先前都曾公開表態希望與台灣恢復邦交，因此選情格外受到國內關注。外交部指出，宏國自與中國建交後，當地養蝦產業崩盤、失業人口大增，證明中國未履行承諾、對當地經濟助益有限。外交部強調，我方將持續關注大選結果，不預設前提與各國往來，只要有助提升台灣國際地位，外交部都會積極促成。

宏都拉斯總統大選計票陷入膠著，兩名在野黨候選人票數緊咬，選前這兩位候選人曾表態有意與我國恢復邦交國關係，因此選情也受到我國高度關注。

廣告 廣告

快新聞／宏都拉斯選情膠著！兩候選人喊話「恢復邦交」 外交部：不預設前提

至於親中執政黨候選人，則確定落敗。（圖／美聯社提供）

外交部指出，宏都拉斯自與中國建交後，當地未如預期獲得實質利益，反而出現養蝦產業崩潰、大量失業人口增加等問題，且宏中雙邊貿易也出現急遽失衡，再次印證中國未善意履行承諾。事實上，若干國家在與中國建交後，也出現「先受其害、後謀其利」的情況，暴露中國積極打壓台灣國際空間，並無意協助友邦經濟與建設。

快新聞／宏都拉斯選情膠著！兩候選人喊話「恢復邦交」 外交部：不預設前提

外交部表示，將不預設前提，積極與包括宏都拉斯在內各國交往。。（資料照／擷取自外交部YouTube）

接著，外交部表示，將持續關注宏都拉斯大選結果與選後政治發展，秉持坦誠開放原則，依據總和外交與榮邦計畫，不預設前提，積極與包括宏都拉斯在內各國交往。外交部強調，只要能促進我國國際貢獻、提升國際地位及拓展國際空間的友好互動，將認真看待並積極促成。

原文出處：快新聞／宏都拉斯選情膠著！兩候選人喊話「恢復邦交」 外交部回應了

更多民視新聞報導

藍白聯手阻轉型正義！黨產條例排除救國團逕付二讀 黨產會發聲了

2026藍白合「照3縣市難贏」？郭正亮曝關鍵：綠營太強

報應？中配錢麗竟嗆「請給共產黨在台灣執政的機會」 居留權沒了

