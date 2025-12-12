宏都拉斯選舉爭議多 人權團體稱黑幫涉脅迫選民投票

（中央社德古西加巴12日綜合外電報導）一個知名人權團體今天表示，宏都拉斯幫派成員涉嫌在11月30日總統選舉日「脅迫」選民投票，並指控競選期間發生了7起疑似政治相關命案。

法新社報導，宏都拉斯長期受到幫派暴力困擾，境內如「18街幫」（Barrio 18）與「救世鱒魚幫」（Mara Salvatrucha」（Mara Salvatrucha）等黑幫組織，皆被美國列為恐怖團體。

非政府組織克里斯托薩（Cristosal）表示，他們的調查發現，有6名「擔任或自稱擔任地方職務」的男性遭殺害，另有一名5歲兒童在自由重建黨（Libre）示威活動中遭到武裝攻擊而喪生。

克里斯托薩調查主任瓦連德（Rene Valiente）告訴法新社，該組織也發現「基於幫派在投票所周邊的存在，出現某些脅迫行為」，但尚無法判定幫派意圖支持哪個政黨。

現任總統、出身左翼自由重建黨的卡斯楚（Xiomara Castro）聲稱，她的選民在多個地區受到幫派威脅，並呼籲展開調查。

宏都拉斯總統選舉結果至今仍未公布，但選情已受到兩位右翼候選人質疑，包括電視主持人納斯拉亞（Salvador Nasralla）與獲得美國總統川普支持的阿斯夫拉（Nasry Asfura）。

選委會官員表示，阿斯夫拉以些微差距、略高於1個百分點領先對手。（譯者：劉淑琴）1141212