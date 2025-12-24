宏都拉斯選舉結果出爐！川普力挺的挺台派阿斯富拉險勝

保守派「宏都拉斯國民黨」（Partido Nacional de Honduras，PNH）總統候選人阿斯富拉（Tito Asfura）。（圖／翻攝自Facebook／Nasry Tito Asfura）

獲得美國總統川普（Donald Trump）背書的保守派「宏都拉斯國民黨」（Partido Nacional de Honduras，PNH）總統候選人阿斯富拉（Tito Asfura），已在該國總統選舉中勝出。選舉主管機關於美東時間24日表示，在歷經數週的延宕、技術問題以及舞弊指控後，當局終於正式宣布11月30日總統大選的勝利者。

據《路透社》報導，宏都拉斯選舉機構「全國選舉委員會」（CNE）指出，前宏都拉斯首都德古西加巴（Tegucigalpa）市長阿斯富拉以40.3%的得票率，險勝中間偏右的自由主義政黨「宏都拉斯自由黨」（Partido Liberal de Honduras）候選人、電視節目主持人納斯魯拉（Salvador Nasralla）的39.5%得票率。左翼執政黨「自由重建黨」（Libertad y Refundación，Libre）的前國防部長蒙卡達（Rixi Moncada）則遠遠落後前2位候選人。

廣告 廣告

據悉，阿斯富拉以親商政見參選，主張私人投資是推動國家前進的必要條件，其政治主軸聚焦於就業、教育與治安。他也曾釋出可能調整宏都拉斯外交立場的訊號，轉而支持與中華民國建交，並遠離北京。阿斯富拉預計將於1月27日就任，展開2026年至2030年的總統任期。

由於選情極度膠著，加上計票系統混亂，約占總數15%、涉及數十萬張選票的計票表必須進行人工複核，才能最終確認勝負。投票結束後的數週內，自由重建黨多次號召群眾抗議，指控這是1場「選舉政變」。抗議行動一度中斷人工計票作業，示威者封鎖了存放計票表的建築，使官員無法進入。

儘管圍繞著微弱差距的爭議仍未平息，最終結果還是由2名選舉委員與1名副手批准，但第3名選舉委員奧丘亞（Marlon Ochoa）並未出現在宣布結果的影片中。

雖然阿斯富拉在結果確認後於社群平台X上發文表示：「宏都拉斯：我已準備好執政，我不會讓你們失望。」然而，宏都拉斯國會議長、同屬自由重建黨的雷東多（Luis Redondo）卻拒絕承認結果，形容這是1場「選舉政變」。他在X上寫道：「這完全違法，毫無價值。」

在選戰期間，川普曾公開力挺67歲的阿斯富拉，並在投票日前於「真實社群」（Truth Social）發文稱，阿斯富拉是「宏都拉斯唯一真正的自由之友」，並呼籲選民支持他。川普還威脅，若阿斯富拉未能勝選，將切斷美國對宏都拉斯的財政援助；同時，他也赦免了同屬國民黨的前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez），後者原本因毒品販運與武器罪名在美國服刑45年。

在計票延誤期間，川普再次介入選舉，在未提出證據的情況下指控舞弊，並警告若宏都拉斯更改原本顯示阿斯富拉領先的初步結果，將會「付出慘痛代價」。專家指出，川普對阿斯富拉的支持，是其試圖在拉丁美洲塑造右翼保守派政治集團的一部分，這條政治光譜從薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）延伸至阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）。

納斯魯拉與執政的自由重建黨均譴責川普的言論為干預選舉。納斯魯拉在12月初接受《路透社》訪問時表示，川普在最後關頭的介入，已對他的勝選機會造成傷害。

對此，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在結果出爐後於X上表示：「美國祝賀候任總統阿斯富拉，並期待與其政府合作，促進本半球的繁榮與安全。」他還呼籲各方接受結果，以「確保和平的權力移交。」

美洲國家組織（Organization of American States）秘書長拉姆丹（Albert Ramdin）則表示，該組織「注意到」選舉結果，並將在未來幾天內發布包含調查結果與建議的報告。他在X上指出，秘書處了解選舉過程中所經歷的困難，肯定宏都拉斯各機構的努力，同時對尚未完成全面重新計票表示遺憾。

報導補充，阿斯富拉於1958年6月8日出生於德古西加巴，出身於巴勒斯坦裔家庭。他曾就讀土木工程，但未完成學位。1990年代，他在多個市政單位任職，以效率高但作風低調聞名，並曾擔任國會議員與社會投資部長。

2013年，他出任德古西加巴及周邊地區市長，透過推動各項基礎建設工程累積聲望，並以「隨傳隨到的老爸」（“Papi, at your service”）作為公共工程形象，該綽號也被其團隊沿用於總統競選期間。

儘管他塑造自己為勤奮樸實的形象，經常穿著牛仔褲、捲起袖子示人，但他與首都市府其他前官員，正因涉嫌侵吞公款與洗錢而接受調查。阿斯富拉表示，相關指控具有政治動機，並否認有任何不法行為。

在競選期間，當被問及是否代表極右翼時，他回應稱：「極端行不通。我們必須尋求平衡……人民不在乎你是醜是美、左或右、綠色、紅色還是藍色，他們要的是解決方案。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

霸佔公會十年1／揭建築師公會惡鬥內幕 理事長一當13年會員催「快交棒」

網問「89為何不去擋砍人嫌犯」 他神回：我們看起來會去誠品嗎？

國小老師獻花問「壓抑多久了？」 痛斥張文讓父母成替罪羔羊該當何罪