宏都拉斯還欠台灣百億！吳志中證實仍在追討 斷交後的帳單還沒結束

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

外交部政務次長吳志中表示，宏都拉斯目前仍積欠台灣超過百億元款項，相關追討工作持續進行中。這項消息也讓外界重新關注，當邦交國選擇轉向中國之後，過去與台灣之間的貸款與財務承諾究竟該如何處理。



宏都拉斯於2023年宣布與台灣斷交，隨後與中國建交。當時北京高調宣示兩國新關係，宏都拉斯政府也強調，未來將透過與中國合作爭取更多投資與經濟發展機會。



然而外交關係可以改變，債務關係卻不會因此消失。



根據外交部說明，宏都拉斯過去向台灣取得的部分貸款與融資計畫，目前仍有相當金額尚未償還。即使雙方已無正式外交關係，但相關契約仍然有效，台灣方面也持續透過既有法律與金融機制追討。

廣告 廣告



吳志中強調，政府並未放棄相關權益，相關程序仍在進行。



這項消息再度引發外界對邦交國援助政策的討論。



長期以來，台灣與部分友邦之間除了外交合作，也包含基礎建設、農業、教育、醫療與金融援助等計畫。支持者認為，這是國際合作的重要一環；批評者則質疑，當邦交國最終選擇與中國建交時，台灣是否承擔過高風險。



不過外交人士指出，國際貸款與援助原本就有完整契約與法律保障機制，即使外交關係中斷，債務責任依然存在，不能簡單視為外交損失。



事實上，宏都拉斯與中國建交後，相關效益始終受到國內外關注。



從白蝦出口市場流失，到部分投資承諾未如預期落實，宏都拉斯國內近年不時出現檢討聲音。部分產業界人士甚至公開表示，與中國建交後的實際經濟利益，並未如當初宣傳般迅速到位。



如今超過百億元債務問題再度浮上檯面，也讓外界重新看見斷交事件留下的另一個後續影響。



對台灣而言，這不只是財務問題。



更是一堂現實的外交課。



國與國之間可以建交，也可以斷交。



政治立場可以改變。



但白紙黑字簽下的契約與債務，並不會因為外交轉向而自動消失。



宏都拉斯與台灣的邦交或許早已畫下句點。



但這張帳單，顯然還沒有。

（圖片來源：三立新聞網）

更多放言報導

德國、阿根廷都曾出現機會！《海鯤破浪》揭台灣潛艦採購一路錯過的歷史

金正恩稱支持「一中原則」…外交部嚴正駁斥：無法改變台灣主權獨立的事實